Polacy oczekują decyzji od Nawrockiego. Co zrobi prezydent?

Z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że 56,6 proc. badanych uważa, iż Karol Nawrocki powinien formalnie odebrać ślubowanie od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W tej grupie 44,6 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 12 proc. „raczej tak”.

Przeciwnego zdania jest 26,2 proc. respondentów – 14,8 proc. wskazało „zdecydowanie nie”, a 11,4 proc. wybrało odpowiedź „raczej nie”. Jednocześnie 17,2 proc. badanych nie jest pewnych co do opinii na ten temat.

Czytaj też:

Spór wokół sędziów TK wciąż trwa

Konflikt dotyczy czterech nowych sędziów wybranych przez parlament w marcu, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, ale nie przed prezydentem. Wcześniej ślubowanie wobec głowy państwa złożyło dwoje sędziów. Byli to Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska i od nich prezydent przyjął ślubowanie. Pozostałej czwórce odmówił.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski poinformował, że pozostała czwórka nie rozpoczęła wykonywania obowiązków. Z kolei Krystian Markiewicz, jeden z nowych sędziów TK przekazał, że on i inni sędziowie złożyli wniosek o dopuszczenie do pracy.

Czytaj też:

Wyraźny podział na „my – wy”

Sondaż pokazuje, że polaryzacja w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Wśród wyborców koalicji rządzącej aż 97 proc. oczekuje odebrania ślubowania przez prezydenta – w tym 88 proc. „zdecydowanie tak”.

Z kolei wśród wyborców opozycji ponad połowa jest przeciwna. Odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrało 30 proc., a „raczej nie” 24 proc. Jednocześnie po 12 proc. ankietowanych w tej grupie oczekuje od prezydenta przyjęcia nowych sędziów.

Z sondażu wynika, że największą niepewność widać wśród wyborców niezwiązanych z największymi ugrupowaniami politycznymi. W tej grupie aż 41 proc. z nich odpowiedziało, że nie ma zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

