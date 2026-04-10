W czwartki komunia będzie udzielana inaczej? Apel kardynała Krajewskiego zaskoczył wiernych

W najbliższą niedzielę we wszystkich kościołach Archidiecezji Łódzkiej odczytywany będzie list kardynała Konrada Krajewskiego do wiernych. Nowy metropolita łódzki chce wprowadzić interesującą zmianę, która z pewnością zaskoczy mieszkańców województwa.

Archidiecezja Łódzka. Duża zmiana dla wiernych na czwartkowych mszach

„Na początku naszej wspólnej drogi chcę was zaprosić i gorąco zachęcić do odnowienia naszej miłości do Najświętszego Sakramentu. Wyrazem tej miłości niech będzie przyjmowanie Komunii św. pod dwiema postaciami w każdy czwartek na wszystkich Mszach Świętych” – pisał kard. Krajewski.

„W tym dniu w sposób szczególny wracamy pamięcią do Wieczernika, gdzie Pan Jezus po raz pierwszy wziął chleb i kielich z winem, dając nam samego siebie. Wyrażam zatem moje pragnienie, aby w naszej Archidiecezji czwartki stały się prawdziwym”świętem Eucharystii„. Proszę zatem braci kapłanów, aby wierni mogli przyjmować Komunię Świętą pod obiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej” – zaapelował.

Kardynał Krajewski o nowej formie komunii. Wierni mają zostać przygotowani

„Znak Uczty Eucharystycznej staje się wtedy pełniejszy i jeszcze mocniej uświadamia nam, że uczestniczymy w niebiańskiej Uczcie Baranka (por. Ap 19, 7), do której zaprasza nas sam Bóg. Podejdźmy do tej tajemnicy ołtarza z wielkim pragnieniem i otwartym sercem” – podkreślał nowy metropolita łódzki.

Poprosił w tym miejscu, by kapłani odpowiednio przygotowali wiernych. Przypomniał o tym, ze komunię pod dwiema postaciami przyjmujemy wyłącznie do ust. Zachęcił też do używania w czwartku aklamacji po konsekracji: „Wielka jest tajemnica naszej wiary…”. Konrad Krajewski zapowiedział te, że sam będzie celebrował codziennie mszę w łódzkiej Archikatedrze o 7 rano.

Rodzice muszą wyspowiadać się przed pierwszą komunią dziecka? Odpowiedź warto rozwinąćCzytaj też:

Granica śmierci istnieje naprawdę. Tak gaśnie ludzkie ciało