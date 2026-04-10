Rodzice muszą wyspowiadać się przed pierwszą komunią dziecka? Odpowiedź warto rozwinąć

Pierwsza komunia dziecka wiąże się z wieloma obowiązkami, ale też zagadnieniami, które wypada lub warto rozważyć. W centrum uwagi znajduje się oczywiście dziecko, które po raz pierwszy przystępować będzie do tego sakramentu. Nie tylko ono musi się jednak odpowiednio przygotować.

Pierwsza komunia święta. Czy rodzice powinni się spowiadać?

Zabiegani rodzice często skupiają się na kwestiach organizacyjnych. Ze zrozumiałych względów odciąga ich to od mniej pilnych, ale wcale nie mniej ważnych spraw wiary. Jeśli nawet rozważają pewne tematy, to zwykle w kontekście dziecka, zapominając nieco o sobie. Tymczasem pierwsza komunia to dobre okazja do zatrzymania się i zastanowienia nad sobą. Mało która czynność sprzyja temu równie dobrze jak rachunek sumienia przed spowiedzią.

Część rodziców zwykle zawaha się przez chwilę i zada sobie pytanie o konieczność spowiedzi przed komunią dziecka. Zwłaszcza, jeśli nie robi tego regularnie, albo wręcz nie odwiedzała konfesjonału od lat. Odpowiedź jest prosta – rodzice nie mają obowiązku spowiadania się przed taką uroczystością. Dotyczy on tylko rodziców chrzestnych, którzy pełnią ważną rolę w życiu religijnym dziecka.

W przypadku rodziców Kościół katolicki zwraca jednak uwagę na „przykład wiary”. Spowiedź jest tutaj więc mocno zalecana. Pokazuje dziecku, że rodzice na poważnie podchodzą do tego wydarzenia i pielęgnują swoją wiarę. Komunię mogą później przyjąć razem z dzieckiem, co nadaje całemu wydarzeniu dodatkowo rodzinny charakter.

Ksiądz radzi: Nie odkładaj spowiedzi

Wikary z parafii św. Marka Ewangelisty na warszawskim Targówku zauważył że część osób nie korzysta z sakramentu regularnie. Ks. Bordiuk z kanału „Pod Koloratką” radził, by nie czekać ze spowiedzią.

– Nie odkładam. Nie myślę sobie: „A, jeszcze nie ma z czym iść, »dogrzeszę« sobie trochę, poczekam”. Ani nie idę do niej w gorączce, w emocjach, w jakimś takim nieuporządkowaniu – od grzechu ciężkiego do grzechu ciężkiego – jak wielu z nas, niestety, się to zdarza – mówił.

– Codzienny rachunek sumienia. Nawet nie 15 min. chociaż, jeśli ktoś ma na to czas, to niech tyle robi. Wystarczą po prostu 2 min. pomyśleć nad sobą – najlepiej każdego dnia – doradzał kapłan.

Czytaj też:

Znany ksiądz spowiada od blisko 28 lat. Tak zachowują się ludzie w konfesjonałachCzytaj też:

Ta forma spowiedzi to nadużycie? Znany ksiądz zabrał głos