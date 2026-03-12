Oto następca kard. Rysia. Papież Leon XIV mianował nowego metropolitę łódzkiego

Duchowny zastąpi kardynała Grzegorza Rysia, który w zeszłym roku został metropolitą w Krakowie.

Papieską decyzję ogłosiła w czwartkowe południe Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Kim jest kard. Konrad Krajewski?

Świeżo mianowany metropolita łódzki urodził się w Łodzi 25 listopada 1963 roku. Jak podaje portal misyjne.pl, w 1982 roku wstąpił do miejscowego Wyższego Seminarium Duchownego. Sześć lat później, bo w 1988 roku otrzymał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa łódzkiego, Władysława Ziółka.

Dwa lata spędził w swojej decyzji, pełniąc duszpasterską posługę. W 1990 roku rozpoczął studia w zakresie liturgiki na Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum”, a trzy lata później uzyskał licencjat kanoniczny. To nie koniec jego edukacji, bowiem w 1995 obronił doktorat z teologii ze specjalizacją w dziedzinie liturgiki na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu „Angelicum”.

