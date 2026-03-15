Zapadła ważna decyzja dla Kościoła. Kardynał Ryś: „I radość i strach”

W sobotę w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie oficjalnie rozpoczął się II Synod Duszpasterski Archidiecezji Krakowskiej. Podczas uroczystej mszy metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś podpisał dekret inaugurujący to wydarzenie.

Liturgii przewodniczył kardynał Ryś. Kardynał Stanisław Dziwisz oraz kardynał Mario Grech współprowadzili mszę. Ten drugi został wyznaczony przez papieża Franciszka i papieża Leona XIV do koordynowania procesu synodalnego w całym Kościele katolickim.

Na uroczystości pojawiło się wielu księży z parafii archidiecezji krakowskiej, a także liczni wierni.

Kardynał Ryś: „Z radością i bojaźnią”

Na początku nabożeństwa metropolita krakowski przyznał, że rozpoczynając synod, odczuwa mieszaninę różnych emocji.

– I radość, i strach. Myślę, że wszyscy jakoś powinniśmy te dwie emocje mieć w sobie, bo strach jest tak naprawdę poczuciem odpowiedzialności. Pan nam składa na ręce niesłychane dary i nie wolno do nich podchodzić w sposób bezmyślny, jakby nam się to wszystko należało, jakbyśmy się otwierali na to, co jest oczywiste. Nie,nie jest oczywiste. Trzeba bojaźni Bożej na progu synodu, ale trzeba też wielkiej radości, że się wydarza – mówił kardynał Ryś.

Najważniejszym momentem uroczystości było podpisanie dokumentu rozpoczynającego synod. W jego treści zapisano, że głównym celem prac będzie wprowadzenie w życie w archidiecezji krakowskiej wniosków z dokumentu końcowego XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów zatytułowanego „Ku Kościołowi synodalnemu – komunia, uczestnictwo, misja”.

Dokument ten powstał w październiku 2024 roku i został uznany przez papieża Franciszka za część „zwyczajnego i autentycznego nauczania następcy św. Piotra”.

Synod potrwa kilka lat

Zgodnie z planem, prace synodu będą podzielone na kilka etapów. W sumie zaplanowano cztery sesje plenarne. Pierwsza z nich ma odbyć się w czerwcu tego roku, a zakończenie całego procesu przewidziano na październik 2027 roku.

Podczas mszy, homilię wygłosił kardynał Mario Grech. Nawiązał w niej do fragmentu Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego i zachęcił wiernych do dostrzegania działania Boga w ich codziennym życiu.

– Obyście tak, jak niewidomy, przechodzili z ciemności do światła. I żebyście byli świadomi wszystkich takich momentów, kiedy ciemność wydaje się bardziej komfortowa, wygodniejsza, bardziej logiczna i po prostu łatwiejsza niż światło – mówił.

W parafiach powstaną zespoły synodalne

Spotkania poprzedzające inaugurację rozpoczęły się już dzień wcześniej. W piątek w sanktuarium odbywały się rekolekcje prowadzone przez kardynała Mario Grecha, w których uczestniczyli wierni z różnych części archidiecezji.

Od niedzieli w parafiach zaczną powstawać zespoły synodalne. Później dla ich liderów zostaną zorganizowane warsztaty, podczas których dowiedzą się m.in. jak prowadzić rozmowy i pracę w grupach.

Synod w Krakowie jest częścią większego procesu w Kościele katolickim zapoczątkowanego w 2021 roku przez papieża Franciszka. Jego celem jest większe zaangażowanie wiernych w życie wspólnoty i rozwój dialogu w Kościele.

Warto przypomnieć, że to dopiero drugi synod w historii archidiecezji krakowskiej. Pierwszy rozpoczął w 1972 roku kardynał Karol Wojtyła, który później jako papież Jan Paweł II zakończył go w 1979 roku. Jego celem było wprowadzenie w życie nauczania Soboru Watykańskiego II w realiach krakowskiego Kościoła.

