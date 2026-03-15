W tych polskich miastach żyje się najlepiej. Niespodzianka na szczycie rankingu

W których polskich miastach żyje się najlepiej? W rankingu Business Insidera porównano 16 największych ośrodków – po jednym z każdego województwa. Przeanalizowano zarówno wskaźniki ekonomiczne, jak i czynniki wpływające na komfort codziennego życia.

Dziennikarze podczas analizy pod uwagę wzięli poziom bezrobocia, przeciętne wynagrodzenia oraz ceny mieszkań z rynku wtórnego. Ocenili również dostęp do lekarzy, poziom przestępczości oraz jakość powietrza.

Tegoroczna edycja przyniosła zmianę na samym szczycie. Pierwsze miejsce zajęły ex aequo dwa miasta: Poznań oraz Rzeszów. To historyczny debiut stolicy województwa podkarpackiego – nigdy dotąd nie znalazła się na najwyższym miejscu zestawienia.

W zestawieniu przygotowanym przez BI pół roku temu liderem były Katowice, które wyprzedziły wówczas Poznań, Rzeszów i Gdańsk. Tym razem stolica województwa śląskiego spadła na trzecie miejsce.

Rzeszów i Poznań na szczycie. Co zdecydowało o wyniku?

Co ciekawe, Rzeszów wyróżnia się przede wszystkim bardzo niskim poziomem przestępczości. Miasto znajduje się także na podium w kategorii dostępności lekarzy dla mieszkańców.

Są jednak obszary, które wymagają poprawy. Chodzi przede wszystkim o dostępność mieszkań oraz poziom bezrobocia. W tych dwóch kategoriach Rzeszów zajmuje odpowiednio 10. i 12. miejsce spośród wszystkich przeanalizowanych miast.

Poznań z kolei może z całego zestawienia miast pochwalić się najniższym bezrobociem. W wielu innych kategoriach plasuje się w mniej więcej w środku, zajmując miejsca między piątą a ósmą pozycją. Największym problemem stolicy Wielkopolski pozostaje jakość powietrza – pod tym względem gorzej wypadają tylko trzy miasta.

Tuż za liderami znalazły się Katowice oraz Lublin, które zdobyły identyczną liczbę punktów rankingowych i tracą do pierwszego miejsca jedynie dwa punkty.

Katowice nadal wyróżniają się najlepszą dostępnością mieszkań w relacji ceny do zarobków, choć miasto spadło w rankingu średnich wynagrodzeń. Lublin z kolei swą wysoką pozycję zawdzięcza głównie krótkim kolejkom do lekarzy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz niskiemu poziomowi przestępczości.

Zaskoczenia w rankingu. Warszawa w górę, Gdańsk w dół

W najnowszym zestawieniu nie zabrakło zaskoczeń. Jednym z nich jest wyraźny awans Warszawy – stolica Polski bowiem często plasowała się w drugiej połowie pierwszej dziesiątki. Tym razem jednak zajęła piąte miejsce. Choć Warszawa nie jest liderem żadnej kategorii, w dwóch z nich – bezrobociu oraz wynagrodzeniach – zajmuje wysoką, bo drugą pozycję. Poprawiła także swoje wyniki w kategorii jakości powietrza.

Duży progres zanotował również Lublin, który względem poprzedniej edycji rankingu awansował o cztery miejsca.

Z kolei Gdańsk zaliczył spadek z piątego na ósme miejsce. To najniższa pozycja tego miasta od ponad dwóch lat.

Najgorzej ocenione miasta? Jest kilka zaskoczeń

A które miasta wypadły w rankingu najgorzej? Tutaj też możemy spodziewać się sporych niespodzianek. Ostatnie miejsce zajęły Kielce, nieco wyżej uplasowały się Kraków, Wrocław oraz Gorzów Wielkopolski – wszystkie z identycznym wynikiem punktowym.

W przypadku Krakowa największym atutem pozostają wysokie zarobki oraz stosunkowo niskie bezrobocie. Jednocześnie mieszkańcy muszą mierzyć się z bardzo drogimi mieszkaniami, słabą jakością powietrza oraz stosunkowo wysoką przestępczością.

Ranking powstał na podstawie danych pochodzących z oficjalnych źródeł. Wykorzystano statystyki publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Fundusz Zdrowia, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz portal Morizon.

Jak wyjaśnia Onet, analizowano między innymi stopę bezrobocia, przeciętne wynagrodzenia, poziom przestępczości czy liczbę mieszkańców. Dane dotyczące dostępu do lekarzy oparto na średnim czasie oczekiwania na wizytę u specjalistów w ramach NFZ. Z kolei jakość powietrza oceniono na podstawie średniego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

Ostateczna liczba punktów dla każdego miasta jest sumą miejsc zajmowanych w sześciu analizowanych kategoriach. Im niższy wynik punktowy, tym lepsza pozycja w rankingu.

Czytaj też:

Tego sąsiedzi mogą Polsce pozazdrościć. „To jest mistrzostwo świata”Czytaj też:

Te miasta w Polsce okrzyknięto perełkami. Wygrały nietypowy ranking