Szkoły w kryzysie? Broniarz szczerze o pracy nauczycieli w Polsce

Sławomir Broniarz w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP) wypowiedział się na temat obecnych warunków pracy nauczycieli. Jego zdaniem „ta grupa zawodowa musi być pewna bezpieczeństwa finansowego, zawodowego, socjalnego” .

– Bez tego młodzi ludzie nie będą chcieli przyjść do pracy w szkole, mimo że zawód nauczyciela jest najpiękniejszym zawodem na świecie. Trzeba przywrócić bezpieczeństwo i szacunek temu zawodowi, czyli odbudować prestiż zawodu nauczyciela – stwierdził Broniarz. Dodał także, że władza w Polsce „musi stworzyć nauczycielom warunki do tego, by mogli skupić się na tym, do czego zostali powołani, a nie na tysiącu spraw, którymi są zasypywani” .

Jedni z najstarszych w Europie

Broniarz zwrócił też uwagę, że polscy nauczyciele są obecnie jednymi z najstarszych w Europie. – Młodzi ludzie, planując swoją przyszłość, sprawdzają realia. A te są takie, że młody człowiek po studiach, zostając nauczycielem, będzie zarabiał na poziomie płacy minimalnej. To nie jest zachęta do podjęcia tego zawodu, tym bardziej, że oczekiwania wobec niego i stawiane mu wymagania ciągle w społeczeństwie rosną – powiedział prezes ZNP.

Według Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia TALIS 2024 w Polsce średni wiek nauczyciela klas od piątej do ósmej wynosi 48 lat. Natomiast Aż 45 proc. polskich nauczycieli ma 50 lat lub więcej, a tylko 4 proc. ma mniej niż 30 lat.

Niskie wynagrodzenia

Zdaniem Broniarza edukacja w Polsce powinna zostać dofinansowana. – Płace nauczycieli muszą być wyższe. Muszą się poprawić warunki życia i pracy nauczycieli. Tylko wtedy do szkoły przyjdą najlepsi z najlepszych – zaznaczył.

Dodał także, że podwyżka sprzed dwóch lat o 30–33 proc. “była konieczna”, jednak nie rozwiązała problemu. – Nauczyciel początkujący bez niej zarabiał mniej, niż wynosiła płaca minimalna, dostawał dodatek wyrównawczy. Teraz zarabia niewiele więcej niż minimalna – mówił Broniarz.

Badanie TALIS wykazało, że 80 proc. nauczycieli w Polsce jest zadowolonych z warunków zatrudnienia, jednak nie z wynagrodzenia. Jedynie 20 proc. było zadowolonych z płacy. “Badanie realizowano w marcu 2024 r., a więc tuż po wejściu w życie rozporządzenia wprowadzającego znaczące podwyżki płac nauczycielskich. Różnica między oceną warunków zatrudnienia a oceną płac jest największa wśród wszystkich badanych krajów” – zwrócono uwagę.

Czytaj też:

