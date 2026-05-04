Szef ZNP dał radę maturzystom. Zwrócił uwagę na jedną grupę

W dniach 4-21 maja zostaną przeprowadzone pisemne egzaminy maturalne, a ustne odbędą się w dniach 7-30 maja. Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech egzaminów na poziomie podstawowym (z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego), a także dwóch egzaminów ustnych (z języka polskiego i języka obcego). Maturzyści są też zobowiązani do przystąpienia do jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu.

Szef ZNP „podpowiada” maturzystom. Zakończył optymistycznie

Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego w podcaście „Rozmowa Wprost” został zapytany, jaką radę dałby maturzystom. Jego odpowiedź może zaskoczyć, bo Sławomir Broniarz nie skupił się jedynie na „tu i teraz”, a znacznie dłuższej perspektywie.

– Przede wszystkim jestem myślami przy tych, którzy w 2031 r. usiądą za stolikami maturalnymi i będą wówczas pisali nową maturę na bazie nowej podstawy programowej, bo to będzie dla nich rzeczywiście duże wyzwanie – mówi Sławomir Broniarz. – Życzę maturzystom przede wszystkim spokoju (…). Ważne, żeby do tematu podejść w sposób zdroworozsądkowy. Zdawać sobie sprawę z tego, że kilka godzin spędzonych na egzaminie jest rzeczą ważną, ale nie należy popadać w stres, w panikę. Na pewno każdy uczeń ma taki poziom wiedzy, że jest w stanie ową maturę napisać – podsumował wątek.

Matura 2026. Harmonogram egzaminów

Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym:



4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski;

5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka;

6 maja (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, ukraiński lub włoski).

Egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym:



7 maja (czwartek), godz. 9:00 – język angielski, godz. 14:00 – historia muzyki;

8 maja (piątek), godz. 9:00 – biologia, godz. 14:00 – filozofia;

11 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – matematyka, godz. 14:00 – język rosyjski;

12 maja (wtorek), godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie, godz. 14:00 – język niemiecki;

13 maja (środa), godz. 9:00 – chemia, godz. 14:00 – historia sztuki;

14 maja (czwartek), godz. 9:00 – informatyka, godz. 14:00 – język ukraiński;

15 maja (piątek), godz. 9:00 – geografia, godz. 14:00 – język mniejszości narodowych;

18 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – historia, godz. 14:00 – język francuski;

19 maja (wtorek), godz. 9:00 – fizyka, godz. 14:00 – język hiszpański;

20 maja (środa), godz. 9:00 – język polski, godz. 14:00 – język włoski;

21 maja (czwartek) – przedmioty w języku obcym.

