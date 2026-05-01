Matura 2026. Czy można mieć telefon na sali podczas egzaminu? CKE odpowiada

Przypomnijmy, egzaminy maturalne w terminie głównym rozpoczną się w tym roku 4 maja i potrwają do 30 maja. Z kolei od 1 do 16 czerwca potrwają egzaminy dodatkowe, dla osób, które nie mogły w nich uczestniczyć w maju. Natomiast dwa miesiące później poprawkowe – od 24 do 25 sierpnia. Egzaminy odbywają się w formach pisemnej i ustnej.

Można korzystać z telefonu podczas matury?

Według komunikatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) w dniu egzaminu po zajęciu przez zdających miejsc w sali oraz po rozdaniu materiałów egzaminacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego ma informować absolwentów o zasadach dotyczących egzaminu.

Jedną z nich ma być „zakaz korzystania z jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, w tym telefonów komórkowych, smartwatchy, urządzeń wyposażonych w technologie umożliwiające łączenie się z innymi urządzeniami oraz z internetem” . Wyjątkiem ma być urządzenie wyposażone w aplikację służącą do monitorowania stanu zdrowia (m.in. w przypadku zdającego ze stwierdzoną cukrzycą korzystającego z pompy insulinowej).

Co ważne, zdający mają mieć dostęp do toalety w warunkach uniemożliwiających tam korzystanie z niedozwolonych materiałów lub urządzeń, np. telefonów komórkowych.

Matura 2026. Co trzeba mieć na egzaminie?

Uczniowie powinni pamiętać, że warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminów maturalnych jest okazanie dokumentu tożsamości z ważnym zdjęciem. Może to być dowód osobisty, paszport lub inny dokument spełniający kryteria.

Absolwenci muszą też mieć przy sobie długopis lub pióro z czarnym tuszem – najlepiej kilka, gdyby jeden z nich przestał działać. Zdający mogą także wnieść do sali egzaminacyjnej butelkę wody. Na egzaminie z matematyki zdający powinni przynieść ze sobą linijkę.

