Błyskawiczna powtórka przed maturą. Prosty QUIZ z epok literackich

Egzamin maturalny w 2026 roku rozpocznie się na początku maja i jak co roku otworzy go test z języka polskiego na poziomie podstawowym. Odbędzie się 4 maja o godzinie 9 rano. Kolejne dni to matematyka oraz język obcy nowożytny – również na poziomie podstawowym.

W 2026 roku maturzyści nadal będą zdawać egzamin na dotychczasowych zasadach. Obowiązkowe pozostają egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, a także egzamin ustny z języka obcego.

Każdy absolwent musi też przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W jego przypadku nadal nie będzie jednak obowiązywał próg zdawalności. Wystarczy samo podejście do egzaminu.

Matury 2026. Ile punktów potrzeba do zdania na poziomie podstawowym?

Aby zdać maturę z przedmiotów obowiązkowych, trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów. Na egzaminach ustnych z języka polskiego i języka obcego można zdobyć maksymalnie 20 punktów. Do zaliczenia potrzeba co najmniej 9 punktów.

Egzaminy pisemne z języka polskiego i języka obcego są oceniane maksymalnie na 60 punktów. Maturzysta musi zdobyć minimum 18 punktów. Nauczyciele zwracają uwagę, że duże znaczenie ma wypracowanie, za które można zdobyć sporą część punktów.

