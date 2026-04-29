Epoki literackie: Szybka powtórka do matury

Proste pytania o epoki w literaturze. Sprawdź wiedzę w 5 minut.
1 / 10 Która epoka stawiała w centrum człowieka i rozum?

Oświecenie
Barok
Młoda Polska
Średniowiecze

2 / 10 Jaki pogląd dominował w średniowieczu?

Teocentryzm
Antropocentryzm
Hedonizm
Naturalizm

3 / 10 Który nurt kojarzy się z hasłem „Miej serce i patrzaj w serce”?

Romantyzm
Pozytywizm
Renesans
Klasycyzm oświeceniowy

4 / 10 Jak nazywa się gatunek typowy dla antyku: opowieść o bogach i początkach świata?

Mit
Ballada
Nowela
Reportaż

5 / 10 Która epoka w Polsce była związana z hasłami „praca u podstaw” i „praca organiczna”?

Pozytywizm
Romantyzm
Barok
Renesans

6 / 10 Który termin najlepiej pasuje do renesansu?

Humanizm
Dekadentyzm
Turpizm
Socrealizm

7 / 10 Z jaką epoką najczęściej łączy się motyw vanitas i kontrastowość stylu?

Barok
Antyk
Oświecenie
Romantyzm

8 / 10 Która epoka przełomu XIX i XX wieku akcentowała nastrojowość i symbol?

Młoda Polska
Pozytywizm
Średniowiecze
Renesans

9 / 10 Który gatunek jest szczególnie ważny w romantyzmie i łączy elementy liryki, epiki i dramatu?

Ballada
Bajka
Satyra
Dziennik

10 / 10 Która epoka w literaturze polskiej obejmuje lata 1918–1939?

Dwudziestolecie międzywojenne
Oświecenie
Pozytywizm
Młoda Polska

