Epoki literackie: Szybka powtórka do matury
Proste pytania o epoki w literaturze. Sprawdź wiedzę w 5 minut.
1 / 10 Która epoka stawiała w centrum człowieka i rozum?
Oświecenie
Barok
Młoda Polska
Średniowiecze
2 / 10 Jaki pogląd dominował w średniowieczu?
Teocentryzm
Antropocentryzm
Hedonizm
Naturalizm
3 / 10 Który nurt kojarzy się z hasłem „Miej serce i patrzaj w serce”?
Romantyzm
Pozytywizm
Renesans
Klasycyzm oświeceniowy
4 / 10 Jak nazywa się gatunek typowy dla antyku: opowieść o bogach i początkach świata?
Mit
Ballada
Nowela
Reportaż
5 / 10 Która epoka w Polsce była związana z hasłami „praca u podstaw” i „praca organiczna”?
Pozytywizm
Romantyzm
Barok
Renesans
6 / 10 Który termin najlepiej pasuje do renesansu?
Humanizm
Dekadentyzm
Turpizm
Socrealizm
7 / 10 Z jaką epoką najczęściej łączy się motyw vanitas i kontrastowość stylu?
Barok
Antyk
Oświecenie
Romantyzm
8 / 10 Która epoka przełomu XIX i XX wieku akcentowała nastrojowość i symbol?
Młoda Polska
Pozytywizm
Średniowiecze
Renesans
9 / 10 Który gatunek jest szczególnie ważny w romantyzmie i łączy elementy liryki, epiki i dramatu?
Ballada
Bajka
Satyra
Dziennik
10 / 10 Która epoka w literaturze polskiej obejmuje lata 1918–1939?
Dwudziestolecie międzywojenne
Oświecenie
Pozytywizm
Młoda Polska
