Quiz ortograficzny tuż przed majówką. Zawalcz o 10/10

Nowy dzień i nowy test z języka polskiego przed Wami. Sprawdźcie, czy uda Wam się ominąć wszystkie pułapki.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

żupan
rzupan

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

jażębina
jarzębina

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żonkil
rzonkil

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

drużyna
drurzyna

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

spostrzeżenie
spostrzerzenie

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

żodkiewka
rzodkiewka

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

Żoliborz
Rzoliborz

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

kożeń
korzeń

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

żadko
rzadko

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

żemień
rzemień

