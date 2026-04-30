Quiz ortograficzny tuż przed majówką.
Zawalcz o 10/10
Nowy dzień i nowy test z języka polskiego przed Wami. Sprawdźcie, czy uda Wam się ominąć wszystkie pułapki.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
żupan
rzupan
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
jażębina
jarzębina
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
żonkil
rzonkil
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
drużyna
drurzyna
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
spostrzeżenie
spostrzerzenie
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
żodkiewka
rzodkiewka
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
Żoliborz
Rzoliborz
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
kożeń
korzeń
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
żadko
rzadko
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
żemień
rzemień
