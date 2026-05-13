Banalny quiz ortograficzny.
Każdy może poczuć się jak mistrz!
H czy ch? To pytanie będzie się powtarzać w czasie rozwiązywania nowego quizu z języka polskiego.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiacynt
chiacynt
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
huragan
churagan
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
hełm
chełm
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
hihot
chichot
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
hrzest
chrzest
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
puhar
puchar
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
harmonia
charmonia
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
hrypa
chrypa
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
huligan
chuligan
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
hulajnoga
chulajnoga
Więcej quizów
-
Quiz ortograficzny na start tygodnia. Ż czy rz?Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny przed weekendem. Zgarniesz 10/10?Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. Uwaga na „byki”Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny tuż przed majówką. Zawalcz o 10/10Język polskiQuiz
-
Błyskawiczny quiz ortograficzny. „Eliminator” z dyktand na początku!Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny nie tylko dla uczniów. Sprawdź się!Język polskiQuiz
Zobacz inne quizy
-
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Test z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Test z wieczorynek PRL-u!
Rozpoznaj 10 kadrów!RozrywkaQuiz
-
QUIZ maturalny. Czy zdałbyś egzamin z angielskiego?OgólneQuiz
-
Przeboje Zbigniewa Wodeckiego. Rozpoznasz po kilku słowach?RozrywkaQuiz
-
Test z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Kadry z wieczorynek przeplecione cytatami z PRL-u! Dasz radę?RozrywkaQuiz
-
Epoki literackie: Szybka powtórka do maturyOgólneQuiz
-
Piekielnie trudny QUIZ ze starych polskich komedii!RozrywkaQuiz
-
Test z wieczorynek PRL-u!
Rozpoznaj 10 kadrów!RozrywkaQuiz
-
PRL-owskie wieczorynki.
Rozpoznasz po kadrze?RozrywkaQuiz
-
Krecik czy Pszczółka Maja?
Rozpoznaj wieczorynki po kadrach!RozrywkaQuiz