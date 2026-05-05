Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt.
Uwaga na „byki”
Nasz dzisiejszy test z języka polskiego powinien być dla wielu z Was formalnością. Powodzenia!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
żbik
rzbik
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
bubr
bóbr
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
żyrafa
rzyrafa
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
barzant
bażant
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
ropuha
ropucha
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
guziec
góziec
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
hipopotam
chipopotam
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
nosororzec
nosorożec
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
borsuk
borsók
