Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. Uwaga na „byki”

Nasz dzisiejszy test z języka polskiego powinien być dla wielu z Was formalnością. Powodzenia!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żbik
rzbik

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

bubr
bóbr

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żyrafa
rzyrafa

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

barzant
bażant

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

ropuha
ropucha

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

guziec
góziec

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hipopotam
chipopotam

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

nosororzec
nosorożec

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

borsuk
borsók

