Quiz ortograficzny przed weekendem. Zgarniesz 10/10?

U czy ó? To pytanie, które będzie powtarzało się w czasie rozwiązywania najnowszego testu z języka polskiego.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

klasuwka
klasówka

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

tółuw
tułów

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

wzdłuż
wzdłóż

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

włukno
włókno

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

zdun
zdón

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

tchurz
tchórz

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

druh
dróh

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

wrużka
wróżka

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

chirurg
chirórg

