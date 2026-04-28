Błyskawiczny quiz ortograficzny.
„Eliminator” z dyktand na początku!
Przygotowaliśmy dla Was nowy test z języka polskiego. Sprawdźcie, czy uda Wam się ominąć wszystkie pułapki.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
prużny
próżny
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
kłutnia
kłótnia
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
czułno
czółno
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
wzdłuż
wzdłóż
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
źrudło
źródło
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
wujt
wójt
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
wujek
wójek
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
wrużba
wróżba
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
turban
tórban
