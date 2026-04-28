Błyskawiczny quiz ortograficzny. „Eliminator” z dyktand na początku!

Przygotowaliśmy dla Was nowy test z języka polskiego. Sprawdźcie, czy uda Wam się ominąć wszystkie pułapki.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

prużny
próżny

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

kłutnia
kłótnia

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

czułno
czółno

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

wzdłuż
wzdłóż

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

źrudło
źródło

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

wujt
wójt

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

wujek
wójek

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

wrużba
wróżba

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

turban
tórban

