Quiz ortograficzny na start tygodnia. Zawalcz o 10/10

Przygotowaliśmy najnowszą odsłonę testu z języka polskiego. Sprawdźcie, czy uda Wam się nie popełnić błędu.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

żupan
rzupan

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

mariaż
mariarz

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żodkiewka
rzodkiewka

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

mnustwo
mnóstwo

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

huragan
churagan

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

włukno
włókno

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

kałuża
kałurza

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

bubr
bóbr

