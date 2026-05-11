Quizy
Quiz ortograficzny na start tygodnia. Ż czy rz?

Przygotowaliśmy dla Was nową odsłonę quizu ortograficznego. Sprawdźcie, ile zapamiętaliście z lekcji języka polskiego.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

żuraw
rzuraw

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żyrant
rzyrant

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żonkil
rzonkil

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żępolić
rzępolić

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

żodkiewka
rzodkiewka

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

żupan
rzupan

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

żemiosło
rzemiosło

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

żęsa
rzęsa

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

żbik
rzbik

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

żewny
rzewny

