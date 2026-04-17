Quiz ortograficzny na start weekendu. Ż czy rz?

Przygotowaliśmy dla Was nowy test z języka polskiego. Coś czujemy, że wyniki będą wysokie.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

żupan
rzupan

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żodkiewka
rzodkiewka

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żępolić
rzępolić

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żonkil
rzonkil

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

żadko
rzadko

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

żelatyna
rzelatyna

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

żbik
rzbik

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

żewny
rzewny

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

żałosny
rzałosny

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

żeźnik
rzeźnik

