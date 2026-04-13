Quiz ortograficzny na początek tygodnia. Zawalcz o 10/10

Nowy dzień i nowy test z języka polskiego. Kilka pytań może wywołać wątpliwości.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiacynt
chiacynt

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żępolić
rzępolić

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

kałuża
kałurza

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

homąto
chomąto

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

żonkil
rzonkil

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

kożuch
korzuch

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

mnustwo
mnóstwo

