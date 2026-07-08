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Quiz ortograficzny z jednym dylematem. 10. pytanie może zepsuć wynik

Quiz ortograficzny z jednym dylematem.
10.
pytanie może zepsuć wynik

Quiz ortograficzny na dobry start dnia. Coś czujemy, że chociaż wyniki będą wysokie, to ostatnie pytanie może wywołać spore wątpliwości.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hałas
chałas

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

hirurg
chirurg

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hropowaty
chropowaty

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

harytatywny
charytatywny

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

rehabilitacja
rechabilitacja

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

wehikuł
wechikuł

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hydraulik
chydraulik

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

hałwa
chałwa

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

huncwot
chuncwot

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