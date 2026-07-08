Quiz ortograficzny z jednym dylematem.
10.
pytanie może zepsuć wynik
Quiz ortograficzny na dobry start dnia. Coś czujemy, że chociaż wyniki będą wysokie, to ostatnie pytanie może wywołać spore wątpliwości.
Twój wynik:
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1 / 10 Który zapis jest poprawny?
hałas
chałas
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
hirurg
chirurg
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
wahadło
wachadło
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
hropowaty
chropowaty
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
harytatywny
charytatywny
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
rehabilitacja
rechabilitacja
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
wehikuł
wechikuł
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
hydraulik
chydraulik
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
hałwa
chałwa
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
huncwot
chuncwot
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