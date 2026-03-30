Quiz ortograficzny na start tygodnia. Ostatnie pytanie to „eliminator”

Przygotowaliśmy dla Was najnowszą odsłonę testu z języka polskiego. Sprawdźcie się!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

żupan
rzupan

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żępolić
rzępolić

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzeżucha
rzerzucha

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

kożuch
korzuch

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

mnustwo
mnóstwo

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

kałuża
kałurza

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipuł
manipół

