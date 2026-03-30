Quiz ortograficzny na start tygodnia.
Ostatnie pytanie to „eliminator”
Przygotowaliśmy dla Was najnowszą odsłonę testu z języka polskiego. Sprawdźcie się!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
żupan
rzupan
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
żępolić
rzępolić
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
wahadło
wachadło
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzeżucha
rzerzucha
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
kożuch
korzuch
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
mnustwo
mnóstwo
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
kałuża
kałurza
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
manipuł
manipół
