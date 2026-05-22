Quiz ortograficzny niczym miszmasz. „Eliminator” w połowie testu

W nowym teście z języka polskiego nie ograniczamy się do jednej trudności ortograficznej. Sprawdźcie się!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

żubr
rzubr

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

artykuł
artykół

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

puźno
późno

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

arhitekt
architekt

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzępolić
żępolić

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

hamak
chamak

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

żaluzja
rzaluzja

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

bażant
barzant

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

bruzda
brózda

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzagiel
żagiel

