Quiz ortograficzny na start tygodnia.
Zawalcz o 10/10
Przygotowaliśmy dla Was najnowszą odsłonę quizu ortograficznego. Sprawdźcie, czy uda Wam się nie popełnić błędu.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
wahadło
wachadło
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
prużny
próżny
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
tchurz
tchórz
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
mżawka
mrzawka
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
włukno
włókno
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
kałurza
kałuża
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
wahać się
wachać się
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
homik
chomik
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
żupan
rzupan
