Quiz ortograficzny na start tygodnia. Zawalcz o 10/10

Przygotowaliśmy dla Was najnowszą odsłonę quizu ortograficznego. Sprawdźcie, czy uda Wam się nie popełnić błędu.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

prużny
próżny

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

tchurz
tchórz

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

mżawka
mrzawka

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

włukno
włókno

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

kałurza
kałuża

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahać się
wachać się

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

homik
chomik

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

żupan
rzupan

