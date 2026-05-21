Quiz ortograficzny: ż czy rz?
Zawalcz o komplet punktów
Oto najnowszy test z języka polskiego. Ciekawe, czy uda Wam się nie popełnić błędu.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
żbik
rzbik
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
kołnież
kołnierz
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
drużyna
drurzyna
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
żabot
rzabot
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
małżowina
małrzowina
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
mażenie
marzenie
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
kożeń
korzeń
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
witraż
witrarz
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
jażmo
jarzmo
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
sondaż
sondarz
Więcej quizów
-
Quiz ortograficzny na start tygodnia. Zawalcz o 10/10Język polskiQuiz
-
Banalny quiz ortograficzny. Każdy może poczuć się jak mistrz!Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny na start tygodnia. Ż czy rz?Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny przed weekendem. Zgarniesz 10/10?Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. Uwaga na „byki”Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny tuż przed majówką. Zawalcz o 10/10Język polskiQuiz
Zobacz inne quizy
-
Wieczorynkowe wyzwanie!
Rozpoznaj kadry z PRL-u!RozrywkaQuiz
-
Dobranocki – rozpoznasz je po kadrze?
Sprawdź swoją pamięć!RozrywkaQuiz
-
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Test z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Test z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Test z wieczorynek PRL-u!
Rozpoznaj 10 kadrów!RozrywkaQuiz
-
QUIZ maturalny. Czy zdałbyś egzamin z angielskiego?OgólneQuiz
-
Przeboje Zbigniewa Wodeckiego. Rozpoznasz po kilku słowach?RozrywkaQuiz
-
Test z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Kadry z wieczorynek przeplecione cytatami z PRL-u! Dasz radę?RozrywkaQuiz
-
Epoki literackie: Szybka powtórka do maturyOgólneQuiz