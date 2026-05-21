Quizy
Quiz ortograficzny: ż czy rz? Zawalcz o komplet punktów

Quiz ortograficzny: ż czy rz?
Zawalcz o komplet punktów

Oto najnowszy test z języka polskiego. Ciekawe, czy uda Wam się nie popełnić błędu.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

żbik
rzbik

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

kołnież
kołnierz

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

drużyna
drurzyna

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żabot
rzabot

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

małżowina
małrzowina

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

mażenie
marzenie

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

kożeń
korzeń

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

witraż
witrarz

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

jażmo
jarzmo

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

sondaż
sondarz

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy