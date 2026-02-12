Quizy
Ekspresowy quiz ortograficzny. Tutaj trzeba zdobyć 10/10

Ekspresowy quiz ortograficzny.
Tutaj trzeba zdobyć 10/10

Rozwiązanie najnowszego testu z języka polskiego nie powinno zająć Wam dłużej niż 60 sekund. Sprawdźcie się!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

erudyta
eródyta

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

tżmiel
trzmiel

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

etażerka
etarzerka

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

uprząrz
uprząż

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

raut
raót

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

żepak
rzepak

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

rekuza
rekóza

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzurawina
żurawina

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

witrarz
witraż

