Ekspresowy quiz ortograficzny.
Tutaj trzeba zdobyć 10/10
Rozwiązanie najnowszego testu z języka polskiego nie powinno zająć Wam dłużej niż 60 sekund. Sprawdźcie się!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
erudyta
eródyta
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
tżmiel
trzmiel
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
etażerka
etarzerka
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
uprząrz
uprząż
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
raut
raót
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
żepak
rzepak
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
rekuza
rekóza
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzurawina
żurawina
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
witrarz
witraż
Więcej quizów
-
Myślisz, że znasz polskie ryby? Nasz QUIZ brutalnie to sprawdziOgólneQuiz
-
Myślisz, że znasz Polskę? Nasz QUIZ brutalnie to zweryfikujeOgólneQuiz
-
Błyskawiczny quiz ortograficzny. Wraca koszmar szkolnych dyktandOgólneQuiz
-
Piekielnie trudny QUIZ ortograficzny. Tylko ekspert uzyska 10/10!OgólneQuiz
-
Quiz z wiedzy ogólnej. Pytamy o KOWR, ferie i geografięOgólneQuiz
-
Quiz o Polsce, w którym każde pytanie to pułapka. Dasz radę?OgólneQuiz
Zobacz inne quizy
-
Quiz ortograficzny z uporczywym dylematem. Rz czy ż?Język polskiQuiz
-
Start tygodnia z kultowymi cytatami – sprawdź swoją wiedzę!RozrywkaQuiz
-
Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem. H czy ch?Język polskiQuiz
-
Bohaterowie wieczorynek!
Rozpoznaj ich na obrazkach!RozrywkaQuiz
-
Quiz ortograficzny na mroźną środę. Wraca koszmar szkolnych dyktandJęzyk polskiQuiz
-
Rozpoznasz kadr z wieczorynki?
20 obrazków czeka!RozrywkaQuiz
-
Rozpoznaj kadry z wieczorynek!
Tylko 15 obrazków!RozrywkaQuiz
-
Szkolny quiz ortograficzny. Piąte pytanie to „eliminator”Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny na końcówkę tygodnia. 10/10 to konieczność!Język polskiQuiz
-
Rozpoznaj seriale PRL-u!
Tylko 10 kadrów!RozrywkaQuiz
-
Rozpoznaj wieczorynkę!
Tylko 10 obrazków!RozrywkaQuiz
-
Rozpoznaj 10 kadrów!
Tylko wieczorynki!RozrywkaQuiz