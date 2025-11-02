Quiz o Polsce, w którym każde pytanie to pułapka.
Dasz radę?
Polska to kraj pełen tajemnic, kontrastów i fascynujących rekordów — od dzikich lasów, które pamiętają czasy pradawnych plemion, po nowoczesne metropolie, które tętnią życiem. Myślisz, że znasz swój kraj jak własną kieszeń? Sprawdź, czy potrafisz odpowiedzieć na te 10 zaskakujących pytań o naturze, historii, miastach i infrastrukturze Polski!
1 / 10 Gdzie znajduje się największe podziemne uzdrowisko w Europie?
Wieliczka
Bochnia
Złoty Stok
2 / 10 Które polskie jezioro ma największą głębokość?
Jezioro Śniardwy
Jezioro Hańcza
Jezioro Wigry
3 / 10 W którym roku powstała pierwsza w Polsce elektrownia wodna?
1896
1910
1924
4 / 10 Który park narodowy jest najmniejszy w Polsce?
Babiogórski
Narwiański
Ojcowski
5 / 10 Ile kilometrów liczy najdłuższy tunel drogowy w Polsce (stan na 2025)?
2,2 km
3,6 km
4,5 km
6 / 10 Jakie polskie miasto posiada najwięcej obiektów wpisanych na listę UNESCO?
Warszawa
Toruń
Kraków
7 / 10 W którym mieście znajduje się najstarsze działające kino na świecie?
Warszawa
Płock
Szczecin
8 / 10 Gdzie znajduje się najstarsze drzewo w Polsce – słynny dąb “Bartek”?
Na Mazurach
W okolicach Kielc
W Bieszczadach
9 / 10 Który polski budynek jest najwyższy (stan na 2025 rok)?
Varso Tower
Sky Tower
Pałac Kultury i Nauki
10 / 10 Jaka jaskinia w Polsce jest najgłębsza?
Jaskinia Raj
Jaskinia Niedźwiedzia
Jaskinia Wielka Śnieżna
