Quiz o Polsce, w którym każde pytanie to pułapka. Dasz radę?

Polska to kraj pełen tajemnic, kontrastów i fascynujących rekordów — od dzikich lasów, które pamiętają czasy pradawnych plemion, po nowoczesne metropolie, które tętnią życiem. Myślisz, że znasz swój kraj jak własną kieszeń? Sprawdź, czy potrafisz odpowiedzieć na te 10 zaskakujących pytań o naturze, historii, miastach i infrastrukturze Polski!
1 / 10 Gdzie znajduje się największe podziemne uzdrowisko w Europie?

Wieliczka
Bochnia
Złoty Stok

2 / 10 Które polskie jezioro ma największą głębokość?

Jezioro Śniardwy
Jezioro Hańcza
Jezioro Wigry

3 / 10 W którym roku powstała pierwsza w Polsce elektrownia wodna?

1896
1910
1924

4 / 10 Który park narodowy jest najmniejszy w Polsce?

Babiogórski
Narwiański
Ojcowski

5 / 10 Ile kilometrów liczy najdłuższy tunel drogowy w Polsce (stan na 2025)?

2,2 km
3,6 km
4,5 km

6 / 10 Jakie polskie miasto posiada najwięcej obiektów wpisanych na listę UNESCO?

Warszawa
Toruń
Kraków

7 / 10 W którym mieście znajduje się najstarsze działające kino na świecie?

Warszawa
Płock
Szczecin

8 / 10 Gdzie znajduje się najstarsze drzewo w Polsce – słynny dąb “Bartek”?

Na Mazurach
W okolicach Kielc
W Bieszczadach

9 / 10 Który polski budynek jest najwyższy (stan na 2025 rok)?

Varso Tower
Sky Tower
Pałac Kultury i Nauki

10 / 10 Jaka jaskinia w Polsce jest najgłębsza?

Jaskinia Raj
Jaskinia Niedźwiedzia
Jaskinia Wielka Śnieżna

