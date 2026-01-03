Myślisz, że znasz polskie ryby?
Nasz QUIZ brutalnie to sprawdzi
Polskie wody skrywają znacznie więcej tajemnic, niż może się wydawać. Od głębokich jezior, przez rwące rzeki, aż po słonawe wody Morze Bałtyckie – żyją tam ryby o zaskakujących zdolnościach, rekordowych rozmiarach i nieoczywistych zwyczajach. Sprawdź, ile naprawdę wiesz o rybach występujących w Polsce.
1 / 10 Która ryba jest największym drapieżnikiem słodkowodnym w Polsce?
Szczupak
Sum
Sandacz
2 / 10 Która z tych ryb potrafi oddychać powietrzem atmosferycznym?
Pstrąg
Karaś
Sieja
3 / 10 Jaka ryba była kiedyś masowo spotykana w Wiśle, a dziś jest rzadkością?
Węgorz
Jesiotr
Leszcz
4 / 10 Która ryba bałtycka odbywa tarło w rzekach?
Dorsz
Flądra
Łosoś
5 / 10 Która ryba jeziorna potrafi zmieniać kolor w zależności od środowiska?
Okoń
Sielawa
Wzdręga
6 / 10 Która ryba jest uznawana za „czyściciela dna” polskich rzek?
Kleń
Brzana
Troć
7 / 10 Jak nazywa się ryba, która w Bałtyku potrafi wytwarzać dźwięki?
Śledź
Dorsz
Szprot
8 / 10 Która ryba jest rekordzistką pod względem długości życia w polskich wodach?
Płoć
Ukleja
Karp
9 / 10 Która rzeka w Polsce słynie z występowania troci wędrownej?
Odra
Bug
San
10 / 10 Która ryba jeziorna żyje głównie w bardzo czystych i głębokich wodach?
Lin
Sielawa
Karaś
