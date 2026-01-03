Quizy
Myślisz, że znasz polskie ryby? Nasz QUIZ brutalnie to sprawdzi

Polskie wody skrywają znacznie więcej tajemnic, niż może się wydawać. Od głębokich jezior, przez rwące rzeki, aż po słonawe wody Morze Bałtyckie – żyją tam ryby o zaskakujących zdolnościach, rekordowych rozmiarach i nieoczywistych zwyczajach. Sprawdź, ile naprawdę wiesz o rybach występujących w Polsce.
1 / 10 Która ryba jest największym drapieżnikiem słodkowodnym w Polsce?

Szczupak
Sum
Sandacz

2 / 10 Która z tych ryb potrafi oddychać powietrzem atmosferycznym?

Pstrąg
Karaś
Sieja

3 / 10 Jaka ryba była kiedyś masowo spotykana w Wiśle, a dziś jest rzadkością?

Węgorz
Jesiotr
Leszcz

4 / 10 Która ryba bałtycka odbywa tarło w rzekach?

Dorsz
Flądra
Łosoś

5 / 10 Która ryba jeziorna potrafi zmieniać kolor w zależności od środowiska?

Okoń
Sielawa
Wzdręga

6 / 10 Która ryba jest uznawana za „czyściciela dna” polskich rzek?

Kleń
Brzana
Troć

7 / 10 Jak nazywa się ryba, która w Bałtyku potrafi wytwarzać dźwięki?

Śledź
Dorsz
Szprot

8 / 10 Która ryba jest rekordzistką pod względem długości życia w polskich wodach?

Płoć
Ukleja
Karp

9 / 10 Która rzeka w Polsce słynie z występowania troci wędrownej?

Odra
Bug
San

10 / 10 Która ryba jeziorna żyje głównie w bardzo czystych i głębokich wodach?

Lin
Sielawa
Karaś

