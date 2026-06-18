Quiz ortograficzny z jednym dylematem.
H czy ch?
W dzisiejszym teście z języka polskiego chwilę zawahania może przeżyć nawet mistrz. Powodzenia!
Twój wynik:
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1 / 10 Który zapis jest poprawny?
hipoteza
chipoteza
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiperbola
chiperbola
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
hronologia
chronologia
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
hlorofil
chlorofil
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
heurystyka
cheurystyka
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
haryzmatyczny
charyzmatyczny
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
haos
chaos
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
harmonogram
charmonogram
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
hirurgia
chirurgia
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
hibernacja
chibernacja
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