Quizy
Quiz ortograficzny z jednym dylematem. H czy ch?

Quiz ortograficzny z jednym dylematem.
H czy ch?

W dzisiejszym teście z języka polskiego chwilę zawahania może przeżyć nawet mistrz. Powodzenia!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hipoteza
chipoteza

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiperbola
chiperbola

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

hronologia
chronologia

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hlorofil
chlorofil

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

heurystyka
cheurystyka

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

haryzmatyczny
charyzmatyczny

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

haos
chaos

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

harmonogram
charmonogram

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

hirurgia
chirurgia

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

hibernacja
chibernacja

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy