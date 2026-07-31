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Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. Uwaga na „byki”

Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt.
Uwaga na „byki”

Tak banalnego testu z języka polskiego dawno nie było. Tutaj trzeba zdobyć 10/10!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żubr
rzubr

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żmija
rzmija

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzyrafa
żyrafa

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hrząszcz
chrząszcz

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

hipopotam
chipopotam

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

żbik
rzbik

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

bubr
bóbr

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

nietoperz
nietopeż

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

ropuha
ropucha

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