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Quiz ortograficzny z jednym dylematem. H czy ch?

Quiz ortograficzny z jednym dylematem.
H czy ch?

Byliście mistrzami ortografii, a może wręcz przeciwnie? Niezależnie od tego, jak odpowiecie na to pytanie, zachęcamy do rozwiązania nowego testu.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

harcerz
charcerz

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

bohater
bochater

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

hodnik
chodnik

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hrząszcz
chrząszcz

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiacynt
chiacynt

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

hemia
chemia

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

humor
chumor

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hmura
chmura

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

hełm
chełm

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

hleb
chleb

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