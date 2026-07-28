Quiz ortograficzny z jednym dylematem.
H czy ch?
Byliście mistrzami ortografii, a może wręcz przeciwnie? Niezależnie od tego, jak odpowiecie na to pytanie, zachęcamy do rozwiązania nowego testu.
Twój wynik:
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1 / 10 Który zapis jest poprawny?
harcerz
charcerz
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
bohater
bochater
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
hodnik
chodnik
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
hrząszcz
chrząszcz
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiacynt
chiacynt
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
hemia
chemia
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
humor
chumor
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
hmura
chmura
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
hełm
chełm
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
hleb
chleb
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