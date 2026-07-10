Quiz ortograficzny.
U czy ó?
Przypomną się szkolne dyktanda
Przygotowaliśmy najnowszą odsłonę testu z języka polskiego. 7. pytanie może zaskoczyć wielu.
Twój wynik:
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1 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
wspułczucie
współczucie
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruchnica
próchnica
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
wrubel
wróbel
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
ukulele
ókulele
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
pułwysep
półwysep
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
manipuł
manipół
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
uhonorować
óhonorować
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
huragan
hóragan
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
zdun
zdón
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