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Quiz ortograficzny. U czy ó? Przypomną się szkolne dyktanda

Quiz ortograficzny.
U czy ó?
Przypomną się szkolne dyktanda

Przygotowaliśmy najnowszą odsłonę testu z języka polskiego. 7. pytanie może zaskoczyć wielu.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

wspułczucie
współczucie

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruchnica
próchnica

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

wrubel
wróbel

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

ukulele
ókulele

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

pułwysep
półwysep

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipuł
manipół

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

uhonorować
óhonorować

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

huragan
hóragan

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

zdun
zdón

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