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Quiz ortograficzny: ż czy rz? Sprawdź się w nowym teście

Quiz ortograficzny: ż czy rz?
Sprawdź się w nowym teście

Przygotowaliśmy najnowszą odsłonę quizu ortograficznego. Coś czujemy, że wyniki będą wysokie!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

żuraw
rzuraw

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żepa
rzepa

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żeźba
rzeźba

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żęsisty
rzęsisty

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

żępolić
rzępolić

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

żeton
rzeton

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

żonkil
rzonkil

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

żyrafa
rzyrafa

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

żeźnik
rzeźnik

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

żęsa
rzęsa

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