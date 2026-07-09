Quiz ortograficzny: ż czy rz?
Sprawdź się w nowym teście
Przygotowaliśmy najnowszą odsłonę quizu ortograficznego. Coś czujemy, że wyniki będą wysokie!
Twój wynik:
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1 / 10 Który zapis jest poprawny?
żuraw
rzuraw
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
żepa
rzepa
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
żeźba
rzeźba
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
żęsisty
rzęsisty
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
żępolić
rzępolić
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
żeton
rzeton
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
żonkil
rzonkil
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
żyrafa
rzyrafa
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
żeźnik
rzeźnik
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
żęsa
rzęsa
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