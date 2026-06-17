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Ekspresowy quiz ortograficzny. „Eliminatory” na finiszu!

Ekspresowy quiz ortograficzny.
„Eliminatory” na finiszu!

Nie straćcie ostrożności, bo nawet jeżeli wydaje Wam się, że początek testu z języka polskiego jest banalny, problemy mogą zacząć się w jego drugiej części.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

próżny
prużny

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

porządany
pożądany

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

błachy
błahy

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

horyzont
choryzont

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

małżeństwo
małrzeństwo

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

humus
hómus

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

żeglarz
rzeglaż

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

żępolić
rzępolić

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

hałastra
chałastra

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