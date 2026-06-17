Ekspresowy quiz ortograficzny.
„Eliminatory” na finiszu!
Nie straćcie ostrożności, bo nawet jeżeli wydaje Wam się, że początek testu z języka polskiego jest banalny, problemy mogą zacząć się w jego drugiej części.
Twój wynik:
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1 / 10 Który zapis jest poprawny?
próżny
prużny
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
porządany
pożądany
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
błachy
błahy
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
horyzont
choryzont
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
małżeństwo
małrzeństwo
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
humus
hómus
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
żeglarz
rzeglaż
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
wahadło
wachadło
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
żępolić
rzępolić
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
hałastra
chałastra
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