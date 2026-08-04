Quiz ortograficzny z powracającym dylematem.
H czy ch?
H czy ch? Sprawdź swoją znajomość ortografii i przekonaj się, czy zgarniesz komplet punktów.
Twój wynik:
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1 / 10 Który zapis jest poprawny?
hemia
chemia
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
humor
chumor
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
hymn
chymn
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
harakter
charakter
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
harcerz
charcerz
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
huragan
churagan
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
huk
chuk
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
hokej
chokej
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
husteczka
chusteczka
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
hrzan
chrzan
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