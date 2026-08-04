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Quiz ortograficzny z powracającym dylematem. H czy ch?

Quiz ortograficzny z powracającym dylematem.
H czy ch?

H czy ch? Sprawdź swoją znajomość ortografii i przekonaj się, czy zgarniesz komplet punktów.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hemia
chemia

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

humor
chumor

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

hymn
chymn

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

harakter
charakter

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

harcerz
charcerz

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

huragan
churagan

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

huk
chuk

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hokej
chokej

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

husteczka
chusteczka

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

hrzan
chrzan

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