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Quiz ortograficzny na start tygodnia. „Eliminator” na końcu

Quiz ortograficzny na start tygodnia.
„Eliminator” na końcu

Nowy tydzień i nowy quiz ortograficzny przed Wami. Sprawdźcie, ile zapamiętaliście z lekcji języka polskiego.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

higiena
chigiena

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

muzg
mózg

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzępolić
żępolić

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzbik
żbik

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiacynt
chiacynt

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

hamak
chamak

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

homik
chomik

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

huśtawka
chuśtawka

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipuł
manipół

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