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Quiz ortograficzny niczym miszmasz. Sprawdź, czy zgarniesz 10/10

Quiz ortograficzny niczym miszmasz.
Sprawdź, czy zgarniesz 10/10

Nowy dzień i nowy quiz ortograficzny przed Wami. Pierwsze pytanie przypomni szkolne dyktanda.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

hak
chak

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

grzyb
gżyb

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiacynt
chiacynt

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

łyżka
łyrzka

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

hamak
chamak

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

bódzik
budzik

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

żępolić
rzępolić

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

żupan
rzupan

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