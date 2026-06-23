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Ekspresowy quiz ortograficzny. Ostatnie pytanie może zepsuć wynik

Ekspresowy quiz ortograficzny.
Ostatnie pytanie może zepsuć wynik

W najnowszym teście z języka polskiego natrętnie powraca jeden dylemat. U czy ó?
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

pułnoc
północ

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

wrubel
wróbel

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

ukulele
ókulele

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

muzg
mózg

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

druhna
dróhna

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

prużny
próżny

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

piurnik
piórnik

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

współczucie
współczócie

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

wulkan
wólkan

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

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