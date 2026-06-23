Ekspresowy quiz ortograficzny.
Ostatnie pytanie może zepsuć wynik
W najnowszym teście z języka polskiego natrętnie powraca jeden dylemat. U czy ó?
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
pułnoc
północ
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
wrubel
wróbel
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
ukulele
ókulele
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
muzg
mózg
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
druhna
dróhna
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
prużny
próżny
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
piurnik
piórnik
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
współczucie
współczócie
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
wulkan
wólkan
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
Więcej quizów
-
Quiz ortograficzny na start tygodnia. Zawalcz o 10/10!Język polskiQuiz
-
Ekspresowy quiz ortograficzny. „Eliminatory” na finiszu!Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny najeżony pułapkami. Zawalcz o 10/10Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. 10/10 to konieczność!Język polskiQuiz
-
Szybki quiz ortograficzny. 5. pytanie to koszmar dyktand!Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny jak językowy miszmasz. Zgarniesz 10/10?Język polskiQuiz
Zobacz inne quizy
-
Legendarne teksty z pierwszego „Shreka”. Kto to powiedział?RozrywkaQuiz
-
Quiz ortograficzny z jednym dylematem. H czy ch?OgólneQuiz
-
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj je!RozrywkaQuiz
-
QUIZ z wieczorynek.
Rozpoznaj po kadrze!RozrywkaQuiz
-
Wieczorynka, film czy serial z PRL –
rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
QUIZ o mundialu 2026SportQuiz
-
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj je!RozrywkaQuiz
-
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj 10 kadrów!RozrywkaQuiz
-
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj je!RozrywkaQuiz
-
Wielki test z wieczorynek PRL-u.
10 kadrów do rozpoznania!RozrywkaQuiz
-
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u.
10 kadrów do rozpoznania!RozrywkaQuiz
-
Quiz z kultowych polskich programów lat 80. i 90. Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz