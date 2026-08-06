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Quiz ortograficzny na rozgrzewkę. Tutaj trzeba zdobyć 10/10

Quiz ortograficzny na rozgrzewkę.
Tutaj trzeba zdobyć 10/10

W nowym teście z języka polskiego pytamy o poprawny zapis wybranych przez nas nazw zwierząt. Wyniki będą wysokie.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

żuraw
rzuraw

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

nietopeż
nietoperz

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żbik
rzbik

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

krulik
królik

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

żubr
rzubr

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

żmija
rzmija

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

chomar
homar

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

wrubel
wróbel

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

żułw
żółw

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