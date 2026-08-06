Quiz ortograficzny na rozgrzewkę.
Tutaj trzeba zdobyć 10/10
W nowym teście z języka polskiego pytamy o poprawny zapis wybranych przez nas nazw zwierząt. Wyniki będą wysokie.
Twój wynik:
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1 / 10 Który zapis jest poprawny?
żuraw
rzuraw
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
nietopeż
nietoperz
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
żbik
rzbik
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
krulik
królik
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
żubr
rzubr
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
żmija
rzmija
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
chomar
homar
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
wrubel
wróbel
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
żułw
żółw
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