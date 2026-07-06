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Błyskawiczny quiz ortograficzny. Ż czy rz?

Błyskawiczny quiz ortograficzny.
Ż czy rz?

Nowy dzień i nowy quiz ortograficzny. Sprawdźcie, ile zapamiętaliście z lekcji języka polskiego.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

żelazo
rzelazo

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

malaż
malarz

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

straż
strarz

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żupan
rzupan

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

kałuża
kałurza

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

jeż
jerz

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

żonkil
rzonkil

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

bżeg
brzeg

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

żodkiewka
rzodkiewka

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

żępolić
rzępolić

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