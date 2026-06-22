Quiz ortograficzny na start tygodnia.
Zawalcz o 10/10!
Przed Wami najnowszy test z języka polskiego. Ostatnie pytanie może zepsuć wynik!
Twój wynik:
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1 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
wahadło
wachadło
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
odwarzny
odważny
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
hak
chak
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
wżosowisko
wrzosowisko
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
żelazo
rzelazo
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiacynt
chiacynt
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzonkil
żonkil
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
huncwot
chuncwot
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