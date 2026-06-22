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Quiz ortograficzny na start tygodnia. Zawalcz o 10/10!

Quiz ortograficzny na start tygodnia.
Zawalcz o 10/10!

Przed Wami najnowszy test z języka polskiego. Ostatnie pytanie może zepsuć wynik!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

odwarzny
odważny

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hak
chak

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

wżosowisko
wrzosowisko

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

żelazo
rzelazo

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiacynt
chiacynt

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzonkil
żonkil

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

huncwot
chuncwot

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