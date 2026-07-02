Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt.
Uwaga na „byki”
Quiz ortograficzny na drugą część dnia przed Wami. Tym razem pytamy o poprawny zapis wybranych przez nas słów.
Twój wynik:
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1 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
bubr
bóbr
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
żuraw
rzuraw
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
krulik
królik
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
żaba
rzaba
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
żyrafa
rzyrafa
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
chipopotam
hipopotam
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
mruwka
mrówka
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
wiewiórka
wiewiurka
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
żubr
rzubr
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