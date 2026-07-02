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Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. Uwaga na „byki”

Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt.
Uwaga na „byki”

Quiz ortograficzny na drugą część dnia przed Wami. Tym razem pytamy o poprawny zapis wybranych przez nas słów.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

bubr
bóbr

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żuraw
rzuraw

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

krulik
królik

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

żaba
rzaba

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

żyrafa
rzyrafa

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

chipopotam
hipopotam

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

mruwka
mrówka

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

wiewiórka
wiewiurka

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

żubr
rzubr

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