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Quiz ortograficzny najeżony pułapkami. Zawalcz o 10/10

Quiz ortograficzny najeżony pułapkami.
Zawalcz o 10/10

Nowy dzień i nowy quiz ortograficzny przed Wami. Sprawdźcie, ile zapamiętaliście z lekcji języka polskiego.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiacynt
chiacynt

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żonkil
rzonkil

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

chuncwot
huncwot

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzodkiewka
żodkiewka

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

żupan
rzupan

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

harmider
charmider

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

wachadło
wahadło

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