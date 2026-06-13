Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt.
10/10 to konieczność!
Najnowszy test z języka polskiego należy do banalnie prostych. Potraktujcie go jak rozgrzewkę.
Twój wynik:
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1 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
bażant
barzant
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
żyrafa
rzyrafa
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzubr
żubr
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
ropuha
ropucha
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
żyrafa
rzyrafa
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
krulik
królik
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
homik
chomik
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
homar
chomar
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzmija
żmija
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