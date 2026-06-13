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Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. 10/10 to konieczność!

Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt.
10/10 to konieczność!

Najnowszy test z języka polskiego należy do banalnie prostych. Potraktujcie go jak rozgrzewkę.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

bażant
barzant

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żyrafa
rzyrafa

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzubr
żubr

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

ropuha
ropucha

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

żyrafa
rzyrafa

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

krulik
królik

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

homik
chomik

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

homar
chomar

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzmija
żmija

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