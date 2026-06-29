Błyskawiczny quiz ortograficzny.
10/10 to wyzwanie!
Nowy dzień i nowy test z języka polskiego. Sprawdźcie, czy uda Wam się nie popełnić błędu.
Twój wynik:
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1 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
żubr
rzubr
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzurawina
żurawina
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
czychać
czyhać
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
próżny
prużny
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
manipół
manipuł
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
kłudka
kłódka
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
chomąto
homąto
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