Quizy
Błyskawiczny quiz ortograficzny. 10/10 to wyzwanie!

Błyskawiczny quiz ortograficzny.
10/10 to wyzwanie!

Nowy dzień i nowy test z języka polskiego. Sprawdźcie, czy uda Wam się nie popełnić błędu.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żubr
rzubr

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzurawina
żurawina

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

czychać
czyhać

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

próżny
prużny

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipół
manipuł

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

kłudka
kłódka

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

chomąto
homąto

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy