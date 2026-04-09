Łatwy quiz z historii Polski. Co wiesz o stanie wojennym?

13 grudnia 1981 roku Polacy obudzili się w zupełnie nowej rzeczywistości — w kraju obowiązywał już stan wojenny. To przełomowy i trudny rozdział historii. Sprawdź, ile o nim pamiętasz, rozwiązując krótki quiz.
1 / 10 Lech Wałęsa trafił do ośrodka internowania w:

Gdańsku
Arłamowie
Wrocławiu

2 / 10 Funkcjonariusze milicji śmiertelnie pobili 18-letniego syna znanej poetki. Chodzi o:

Emila Barchańskiego
Grzegorza Przemyka
Bogusława Kopczaka

3 / 10 Kiedy miała miejsce krwawa pacyfikacja w kopalni Wujek?

22 lipca
1 sierpnia
13 grudnia
16 grudnia

4 / 10 W skład WRON wchodzili:

wyżsi oficerowie Wojska Polskiego
I sekretarz KC PZPR oraz najwyżsi oficerowie WP
przedstawiciele władz cywilnych KC PZPR

5 / 10 Przez pierwsze kilka miesięcy stanu wojennego funkcjonowała godzina milicyjna. Obowiązywała:

w godzinach 22.00 – 6.00
w godzinach 23.00 – 7.00
w godzinach 24.00 – 8.00

6 / 10 Symbolem sprzeciwu wobec reżimu i WRON w stanie wojennym był przypinany do ubrania:

opornik
krasnal
biało-czerwony kotylion
znak Polski Walczącej

7 / 10 Który z komunistycznych przywódców ogłosił wprowadzenie stanu wojennego?

Mieczysław Rakowski
Wojciech Jaruzelski
Czesław Kiszczak
Władysław Gomułka

8 / 10 Jaki komunikat pojawiał się w słuchawce podczas rozmów telefonicznych?

rozmowa przerwana
rozmowa cenzurowana
rozmowa kontrolowana

9 / 10 Który ksiądz odprawiał w latach 1982-1984 comiesięczne „msze za Ojczyznę”?

Karol Wojtyła
Jerzy Popiełuszko
Henryk Macharski
Stefan Wyszyński

10 / 10 Po kilku miesiącach zawieszenia stan wojenny został zniesiony:

1 sierpnia 1981 roku
22 lipca 1983 roku
31 sierpnia 1989 roku

