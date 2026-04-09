Łatwy quiz z historii Polski.
Co wiesz o stanie wojennym?
13 grudnia 1981 roku Polacy obudzili się w zupełnie nowej rzeczywistości — w kraju obowiązywał już stan wojenny. To przełomowy i trudny rozdział historii. Sprawdź, ile o nim pamiętasz, rozwiązując krótki quiz.
1 / 10 Lech Wałęsa trafił do ośrodka internowania w:
Gdańsku
Arłamowie
Wrocławiu
2 / 10 Funkcjonariusze milicji śmiertelnie pobili 18-letniego syna znanej poetki. Chodzi o:
Emila Barchańskiego
Grzegorza Przemyka
Bogusława Kopczaka
3 / 10 Kiedy miała miejsce krwawa pacyfikacja w kopalni Wujek?
22 lipca
1 sierpnia
13 grudnia
16 grudnia
4 / 10 W skład WRON wchodzili:
wyżsi oficerowie Wojska Polskiego
I sekretarz KC PZPR oraz najwyżsi oficerowie WP
przedstawiciele władz cywilnych KC PZPR
5 / 10 Przez pierwsze kilka miesięcy stanu wojennego funkcjonowała godzina milicyjna. Obowiązywała:
w godzinach 22.00 – 6.00
w godzinach 23.00 – 7.00
w godzinach 24.00 – 8.00
6 / 10 Symbolem sprzeciwu wobec reżimu i WRON w stanie wojennym był przypinany do ubrania:
opornik
krasnal
biało-czerwony kotylion
znak Polski Walczącej
7 / 10 Który z komunistycznych przywódców ogłosił wprowadzenie stanu wojennego?
Mieczysław Rakowski
Wojciech Jaruzelski
Czesław Kiszczak
Władysław Gomułka
8 / 10 Jaki komunikat pojawiał się w słuchawce podczas rozmów telefonicznych?
rozmowa przerwana
rozmowa cenzurowana
rozmowa kontrolowana
9 / 10 Który ksiądz odprawiał w latach 1982-1984 comiesięczne „msze za Ojczyznę”?
Karol Wojtyła
Jerzy Popiełuszko
Henryk Macharski
Stefan Wyszyński
10 / 10 Po kilku miesiącach zawieszenia stan wojenny został zniesiony:
1 sierpnia 1981 roku
22 lipca 1983 roku
31 sierpnia 1989 roku
Więcej quizów
-
Łatwy quiz z historii Polski. Znasz te daty z czasów PRL?OgólneQuiz
-
Quiz ortograficzny na start tygodnia. Ostatnie pytanie to „eliminator”OgólneQuiz
-
Quiz z wiedzy ogólnej. Pytamy o MEN, geografię i ŚwiątekOgólneQuiz
-
Ekspresowy quiz ortograficzny. Tutaj trzeba zdobyć 10/10OgólneQuiz
-
Myślisz, że znasz polskie ryby? Nasz QUIZ brutalnie to sprawdziOgólneQuiz
-
Myślisz, że znasz Polskę? Nasz QUIZ brutalnie to zweryfikujeOgólneQuiz
Zobacz inne quizy
-
Quiz ortograficzny na otwarcie tygodnia. Zawalcz o komplet punktów!Język polskiQuiz
-
Wieczorynki i seriale PRL:
Rozpoznaj kadr! QUIZRozrywkaQuiz
-
Wieczorynki PRL-u – rozpoznasz je?
Piąty kadr cię pogrąży!RozrywkaQuiz
-
Quiz ortograficzny na drugą część dnia. Mistrz zgarnie 10/10Język polskiQuiz
-
10 kadrów z wieczorynek –
rozpoznasz je?RozrywkaQuiz
-
Wieczorynki PRL-u –
rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Quiz ortograficzny z jednym dylematem. H czy ch?Język polskiQuiz
-
Seriale, które kochali Polacy!
Rozpoznaj kadryRozrywkaQuiz
-
Stare seriale, którymi żyli Polacy. Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. Uwaga na „byki”Język polskiQuiz
-
Wieczorynki i seriale PRL-u.
Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Kadry z PRL-u! Rozpoznasz znane filmy i seriale?RozrywkaQuiz