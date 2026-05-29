Quiz ortograficzny z jednym dylematem.
Ż czy rz?
Najnowszy test z języka polskiego nie powinien wywołać u Was wielu wątpliwości. Najtrudniejsze pytanie czeka na samym końcu.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
kołnież
kołnierz
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
żepak
rzepak
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
żodkiewka
rzodkiewka
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
żupan
rzupan
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
wżenie
wrzenie
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
żonkil
rzonkil
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
drużyna
drurzyna
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
lżej
lrzej
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
rewanż
rewanrz
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
oranżeria
oranrzeria
Więcej quizów
-
Banalny quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. 10/10 to koniecznośćJęzyk polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny na start tygodnia. Zawalcz o 10/10Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny niczym miszmasz. „Eliminator” w połowie testuJęzyk polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny: ż czy rz? Zawalcz o komplet punktówJęzyk polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny na start tygodnia. Zawalcz o 10/10Język polskiQuiz
-
Banalny quiz ortograficzny. Każdy może poczuć się jak mistrz!Język polskiQuiz
Zobacz inne quizy
-
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u.
10 kadrów do rozpoznania!RozrywkaQuiz
-
Quiz z kultowych polskich programów lat 80. i 90. Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u.
10 kadrów do rozpoznania!RozrywkaQuiz
-
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Quiz edukacyjny: MykobiotykiZdrowie i medycynaQuiz
-
Wieczorynkowe wyzwanie!
Rozpoznaj kadry z PRL-u!RozrywkaQuiz
-
Dobranocki – rozpoznasz je po kadrze?
Sprawdź swoją pamięć!RozrywkaQuiz
-
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Test z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Test z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Test z wieczorynek PRL-u!
Rozpoznaj 10 kadrów!RozrywkaQuiz