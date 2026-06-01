Quiz ortograficzny na start dnia.
Zawalcz o 10/10
Nowy dzień i nowy test z języka polskiego przed Wami. Potraktujcie go jako rozgrzewkę.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
żabot
rzabot
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
żonkil
rzonkil
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
wahadło
wachadło
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
warhlak
warchlak
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
żbik
rzbik
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
włukno
włókno
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
prużny
próżny
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
hamak
chamak
