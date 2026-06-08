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Quiz ortograficzny z jednym dylematem. Trzecie pytanie może zepsuć wynik

Quiz ortograficzny z jednym dylematem.
Trzecie pytanie może zepsuć wynik

Przygotowaliśmy nową odsłonę quizu ortograficznego. Sprawdźcie, ile punktów uda Wam się zdobyć.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

druhna
druchna

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

hryzantema
chryzantema

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

huncwot
chuncwot

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiacynt
chiacynt

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

ohydny
ochydny

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

huligan
chuligan

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

herb
cherb

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hodować
chodować

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

czmyhnąć
czmychnąć

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

hytry
chytry

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