Quiz ortograficzny z jednym dylematem.
Trzecie pytanie może zepsuć wynik
Przygotowaliśmy nową odsłonę quizu ortograficznego. Sprawdźcie, ile punktów uda Wam się zdobyć.
Twój wynik:
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1 / 10 Który zapis jest poprawny?
druhna
druchna
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
hryzantema
chryzantema
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
huncwot
chuncwot
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiacynt
chiacynt
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
ohydny
ochydny
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
huligan
chuligan
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
herb
cherb
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
hodować
chodować
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
czmyhnąć
czmychnąć
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
hytry
chytry
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