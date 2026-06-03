Quiz ortograficzny.
U czy ó?
Zawalcz o komplet punktów
Przygotowaliśmy dla Was najnowszy test z języka polskiego. Nawet jeżeli ortografia nie jest Waszą mocną stroną, jest szansa na dobry wynik.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
chur
chór
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
piuropusz
pióropusz
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
tchurz
tchórz
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruć
próć
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
ul
ól
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
uwczesny
ówczesny
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
hamulec
hamólec
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
płutno
płótno
Więcej quizów
-
Quiz ortograficzny na start dnia. Zawalcz o 10/10Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny z jednym dylematem. Ż czy rz?Język polskiQuiz
-
Banalny quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. 10/10 to koniecznośćJęzyk polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny na start tygodnia. Zawalcz o 10/10Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny niczym miszmasz. „Eliminator” w połowie testuJęzyk polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny: ż czy rz? Zawalcz o komplet punktówJęzyk polskiQuiz
Zobacz inne quizy
-
Wielki test z wieczorynek PRL-u.
10 kadrów do rozpoznania!RozrywkaQuiz
-
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u.
10 kadrów do rozpoznania!RozrywkaQuiz
-
Quiz z kultowych polskich programów lat 80. i 90. Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u.
10 kadrów do rozpoznania!RozrywkaQuiz
-
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Quiz edukacyjny: MykobiotykiZdrowie i medycynaQuiz
-
Wieczorynkowe wyzwanie!
Rozpoznaj kadry z PRL-u!RozrywkaQuiz
-
Dobranocki – rozpoznasz je po kadrze?
Sprawdź swoją pamięć!RozrywkaQuiz
-
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Test z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz
-
Test z wieczorynek PRL-u.
Rozpoznaj kadry!RozrywkaQuiz