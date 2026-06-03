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Quiz ortograficzny. U czy ó? Zawalcz o komplet punktów

Quiz ortograficzny.
U czy ó?
Zawalcz o komplet punktów

Przygotowaliśmy dla Was najnowszy test z języka polskiego. Nawet jeżeli ortografia nie jest Waszą mocną stroną, jest szansa na dobry wynik.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

chur
chór

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

piuropusz
pióropusz

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

tchurz
tchórz

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruć
próć

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

ul
ól

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

uwczesny
ówczesny

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

hamulec
hamólec

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

płutno
płótno

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